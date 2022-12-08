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Солдат ВС РФ с позывным Лис отбивал ногой гранаты ВСУ при штурме Мариуполя

Силовые структуры

Во время штурма Мариуполя солдат российской армии с позывным Лис отбивал гранаты ногами, которые бросали боевики ВСУ. Об этом рассказал его сослуживец, боец бригады "Пятнашка" с позывным Пуля.

"Один кинул гранату, мой друг не растерялся, отбил её, после чего она взорвалась, и мы услышали крики", — заявил боец в беседе с военными корреспондентами WarGonzo.

Затем солдаты подошли к месту взрыва и увидели западного наёмника, который пытался говорить на русском языке. Российские военнослужащие попытались помочь ему, но не успели. После этого солдаты решили продвинуться дальше, однако ВСУ снова кинули гранату.

"Лис повторил этот манёвр и отбил её, это надо иметь железные нервы и русских дух", — заключил Пуля.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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