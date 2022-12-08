Министерство обороны Российской Федерации представило "свежую" сводку новостей о ходе специальной военно операции по состоянию на 8 декабря. Ведомство проинформировало об успехах русской армии и потерях Вооружённых сил Украины.
"Высокоточными ударами ВКС России в Запорожской области уничтожено пять пусковых установок американских РСЗО MLRS и немецких MARS-II", — доложило Минобороны.
Также в ведомстве сообщили о перехвате 14 РСЗО HIMARS, "Ольха", "Ураган" и противорадиолокационной ракеты HARM в районах Новопетриковки, Благодатного ДНР, а также в населённых пунктах Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.
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