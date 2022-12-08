Минобороны: военные России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS в ДНР

Российские военные уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичёвки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ в четверг.

Также в ведомстве заявили об уничтожении в Запорожской области пяти пусковых установок РСЗО MLRS США и РСЗО MARS-II немецкого производства.

В Харьковской области ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили более 90 польских наёмников, а на Купянском направлении более 70 боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ).