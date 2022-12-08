Российские военные уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичёвки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ в четверг.
Также в ведомстве заявили об уничтожении в Запорожской области пяти пусковых установок РСЗО MLRS США и РСЗО MARS-II немецкого производства.
В Харьковской области ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили более 90 польских наёмников, а на Купянском направлении более 70 боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.