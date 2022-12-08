Военно-космические силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по месту дислокации польских наёмников в Харьковской области. В результате уничтожено более 90 наёмников. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.