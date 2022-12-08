Кашеварова об ударах по ТЭЦ: Как эти удары отражаются на положении дел на фронте

Журналистка Анастасия Кашеварова задалась вопросом, почему армия РФ выбирает своей целью ТЭЦ, а не мосты и не пути, по которым на Украину поставляется вооружение.

Бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина не понимает, почему ВС РФ старается уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины.

"Вот думаю, ну почему же мы калибрами бьём по ТЭЦ, что за нездоровая тяга к этим объектам? Как эти удары отражаются на положении дел на фронте? Вроде как удары по нам наносятся не с Винницы и не с ТЭЦ в Одессе", — выразила своё мнение Кашеварова.

Журналистка обратила внимание на работу ВСУ, которые атаковали конкретные цели в Белгородской области.

"Я понимаю, если бы мы били ещё по мостам, по железнодорожным путям, чтобы поставки НАТОвской техники не было на фронт", — написала она в своём микроблоге.

Она считает, что было бы разумным атаковать Авдеевку и Угледар, так как там скопилась вражеская техника.

Ранее Анастасия Кашеварова сообщила о возвращении из украинского плена "красавца в белых кедах".