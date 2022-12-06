Анастасия Кашеварова рассказала об обмене военнопленными по формуле 60 на 60. Журналистка отдельно поведала о судьбе парня "в белых кедах".
Кашеварова напомнила о снимке с пленными солдатами ВС РФ. На фото осбенно выделяется совсем молодой парень обутый в белые кеды.
"Ребята с фотографии — уже дома. Минобороны вытащило часть из плена. Красавца в белых кедах я лично доставила в Калининград", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Кашеварова отметила, что не желает никому смерти, поэтому поддерживает обмены.
"И хочу, чтобы такие мальчишки возвращались и к матерям на Украину", — объяснила свою позицию журналистка.
Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о проблемах покупки и доставки обмундирования военнослужащим ВС РФ в зону СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.