Беспилотники, атаковавшие военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, являются совместной разработкой украинских государственных структур и частного бизнеса. Об этом изданию Financial Times рассказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.
По его словам, беспилотники не являются ни моделями "Укроборонпрома", ни модифицированными советскими, а это совместная инициатива госструктур и частной компании, которая может "часто" производить новые дроны.
Собеседник газеты также предположил, что при создании беспилотников использовали инерциальные навигационные системы для поиска своих целей, которые, хотя и менее точны, чем GPS, не требуют спутникового соединения, поэтому их нельзя заглушить.
Это затрудняет их перехват и объясняет, как им удаётся обходить средства ПВО России, заключил источник.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.