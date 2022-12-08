FT: атаковавшие российские аэродромы беспилотники нельзя "заглушить"

Беспилотники, атаковавшие военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, являются совместной разработкой украинских государственных структур и частного бизнеса. Об этом изданию Financial Times рассказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

По его словам, беспилотники не являются ни моделями "Укроборонпрома", ни модифицированными советскими, а это совместная инициатива госструктур и частной компании, которая может "часто" производить новые дроны.

Собеседник газеты также предположил, что при создании беспилотников использовали инерциальные навигационные системы для поиска своих целей, которые, хотя и менее точны, чем GPS, не требуют спутникового соединения, поэтому их нельзя заглушить.

Это затрудняет их перехват и объясняет, как им удаётся обходить средства ПВО России, заключил источник.