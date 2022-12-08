Сладков: Путин сказал нечто очень неприятное для Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Украину соседней страной.

Это сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Это по его словам, очень неприятный момент для киевского режима.

"Не братской, не близкой, а соседней. Для противника это уже совсем нехорошо. А нам хорошо, тем кто в окопах, хорошо", — пишет, в частности, в своём мессенджере Сладков.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка отметил, что моральный дух украинских войск под Артёмовском очень низок из-за многочисленных потерь.