Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Украину соседней страной.
Это сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
Это по его словам, очень неприятный момент для киевского режима.
"Не братской, не близкой, а соседней. Для противника это уже совсем нехорошо. А нам хорошо, тем кто в окопах, хорошо", — пишет, в частности, в своём мессенджере Сладков.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка отметил, что моральный дух украинских войск под Артёмовском очень низок из-за многочисленных потерь.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.