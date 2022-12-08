Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику

Командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев, получивший звание Героя России, рассказал о подлости украинской снайперши.

Во время выполнения боевой задачи в составе группы Набиев получил ранение в ногу. Оказалось, что на этом участке со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) действовала девушка-снайпер, бывшая биатлонистка. Это выяснили потом российские военные, которые обнаружили её укрытие с документами и косметичкой.

По словам майора, у неё была своя тактика. Стреляла она так, чтобы ранить бойца, а когда к нему подходила подмога для эвакуации, открывала огонь на поражение по всей группе, объяснил командир в беседе с "МК".