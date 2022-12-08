Командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев, получивший звание Героя России, рассказал о подлости украинской снайперши.
Во время выполнения боевой задачи в составе группы Набиев получил ранение в ногу. Оказалось, что на этом участке со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) действовала девушка-снайпер, бывшая биатлонистка. Это выяснили потом российские военные, которые обнаружили её укрытие с документами и косметичкой.
По словам майора, у неё была своя тактика. Стреляла она так, чтобы ранить бойца, а когда к нему подходила подмога для эвакуации, открывала огонь на поражение по всей группе, объяснил командир в беседе с "МК".
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.