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Шурыгин: главкому ВСУ Залужному пора присвоить звание "Бахмутский палач"

Силовые структуры

Главнокомандующему вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному давно пора присвоить прозвище "Бахмутский палач". Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

"Уложить в землю за месяц больше десяти тысяч украинцев на участке шириной десять на десять километров — надо быть абсолютно циничным и беспощадным упырём. Его "ноу-хау" — воевать мясом — это главная стратегия ВСУ все месяцы его командования", — написал эксперт.

Он считает, что сто тысяч убитых — это только промежуточный итог, а дальше будет ещё больше.

Ранее эксперты заявили, что ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за выбранной тактики НАТО.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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