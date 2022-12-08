Шурыгин: главкому ВСУ Залужному пора присвоить звание "Бахмутский палач"

Главнокомандующему вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному давно пора присвоить прозвище "Бахмутский палач". Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

"Уложить в землю за месяц больше десяти тысяч украинцев на участке шириной десять на десять километров — надо быть абсолютно циничным и беспощадным упырём. Его "ноу-хау" — воевать мясом — это главная стратегия ВСУ все месяцы его командования", — написал эксперт.

Он считает, что сто тысяч убитых — это только промежуточный итог, а дальше будет ещё больше.

Ранее эксперты заявили, что ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за выбранной тактики НАТО.