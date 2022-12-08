В США подстрекают Украину: "Надо атаковать русских зимой"

Киеву нельзя останавливать зимой боевые действия, ибо это сыграет на руку Москве.

Об этом в интервью Newsweek сказал экс-полковник разведки американской армии Дэн Соллер.

По его словам, РФ заинтересована приостановить спецоперацию, чтобы перегруппироваться для наступления позже.

"Если вы дадите русским возможность занять оборонительные позиции за зиму, они окрепнут" и сформируют новые рубежи, — заявил эксперт.

Но украинская армия "не будет" и "не может" продолжать воевать зимой по всему фронту, признал он.

В США также утверждают, что Российская Федерация только на словах предлагает мирные переговоры, однако на самом деле не проявляет к ним "никакого серьёзного интереса".