Киеву нельзя останавливать зимой боевые действия, ибо это сыграет на руку Москве.
Об этом в интервью Newsweek сказал экс-полковник разведки американской армии Дэн Соллер.
По его словам, РФ заинтересована приостановить спецоперацию, чтобы перегруппироваться для наступления позже.
"Если вы дадите русским возможность занять оборонительные позиции за зиму, они окрепнут" и сформируют новые рубежи, — заявил эксперт.
Но украинская армия "не будет" и "не может" продолжать воевать зимой по всему фронту, признал он.
В США также утверждают, что Российская Федерация только на словах предлагает мирные переговоры, однако на самом деле не проявляет к ним "никакого серьёзного интереса".
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