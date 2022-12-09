Сержант ВС РФ спас командира роты и подбил украинский танк в ходе СВО

Сержант российской армии Иван Миронюк в ходе спецоперации на Украине спас командира своей роты, подбив украинский танк, за что был награждён орденом Мужества. Об этом случае военный рассказал в беседе с журналистом РИА Новости.

Во время штурма населённого пункта Новополь после перехода противника в контратаку по флангу к российским бойцам зашли несколько танков. Командир роты и весь командный пункт находились в глубине села. В какой-то момент комроты вышел на связь и запросил поддержки, рассказал сержант.

По его словам, он остался один с небольшой группой бойцов и принял решение выдвинуться на помощь офицеру.

Бойцы прорвались вглубь села на боевой машине пехоты (БМП) с личным составом. Там перед горящим на окраине домом стоял танк, которого не было видно. Он выстрелил по российским солдатам, но не попал.

Миронюк выстрелил в ответ, уничтожив танк точным попаданием. Своими действиями он открыл фланг для выхода командира роты и спас его.

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