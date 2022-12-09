Наёмники из Грузии могут лишиться гражданства за участие в боевых действиях в зоне спецоперации на стороне киевского режима.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По действующему грузинскому закону, "вступление в вооружённые силы другого государства гражданина Грузии автоматически ведет к потере им грузинского гражданства".
"Но что-то не сильно этот закон останавливает желающих "поохотиться на русских". Причём грузинские наёмники проявляют особую жестокость в отношении к российским военнопленным", — комментирует ведущий Первого канала.
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