Полковник ВСУ: "Таганрог тоже будет украинским"

Наступление ВСУ должно начаться с Луганского направления к Таганрогу с дальнейшим его захватом, чтобы отрезать донецкую группировку от российского снабжения,

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный летчик Роман Свитан.

"Есть хороший ход — выход из-под Сватово на Счастье, Луганск, и дальше — выход из-под Луганска на Краснодон и на Таганрог. А донецкую группировку в этом случае лучше брать в оперативное окружение, перерезав все шансы, все направления подвоза военной амуниции. Это как раз надо будет выходить уже на побережье Азовского моря, Таганрогский залив, в районе Таганрога, выходить именно на Таганрогский залив, отрезав донецкую группировку от России, и дальше уже уничтожать её в оперативном окружении", — цитирует "ПолитНавигатор" полковника.

По его словам, при выполнении определённых задач выбирается движение украинской армии, а границы тут не учитываются. Оптимальный вариант, чтобы окружить донецкую группировку ВС РФ, это выход на российский Таганрог.

"Ну побудет чуть-чуть украинским", — подытожил Свитан.