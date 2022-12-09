Киевский режим за прошедшие сутки потерял до 90 военнослужащих ВСУ в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По информации ведомства, украинская армия лишилась двух танков, четырёх бронетранспортёров (БТР) и трёх артиллерийских установок на этом направлении. Отмечается, что Вооружённые силы РФ и бойцы Народных милиций ЛДНР продолжают развивать активные наступательные действия.
"Противник понёс большие потери в живой силе и технике. Уничтожено до 90 человек личного состава", — подтвердили в Народной милиции.
Представители ведомства также подчеркнули: ВС РФ в населённых пунктах ЛНР уничтожили 18 единиц специальной автомобильной техники, принадлежавшей Киеву.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа националистов вошла в зону поражения собственной артиллерии в районе Сватово из-за несогласованности действий.
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