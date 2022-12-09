ВСУ несут огромные потери, отходят от Артёмовска и обнажают фланг

Оборона Артёмовска украинским боевикам даётся очень непросто. На этом направлении укронацисты несут огромные потери и обнажают фланг, отходя от своих позиций.

"Некоторые подразделения ВСУ отходят со своих позиций и обнажают фланг", — пишет издание "Украинская правда".

По информации "УП", самые тяжёлые бои в настоящее время идут за населённые пункты Курдюмовка, Зеленополье и Андреевка. Кроме того, российская армия имеет преимущество в артиллерии, боевых комплектах и живой силе.

"Впрочем, за Кудрюмовкой и выше их препятствием будет канал (Северский Донец-Донбасс) — вот его они хер форсонут. Поэтому даже если мы потеряем ещё несколько деревень — ничего страшного", — рассказал изданию один из украинских военных.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрея Марочко заявил, что наёмные военнослужащие, участвующие в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), отказываются ехать на Артёмовское направление.