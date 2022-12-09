Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Генштаб ВСУ пошёл на обман для доставки наёмников в Артёмовск
Университет Квинсленда: ношение медицинских масок делает человека глупее
DM: радость от помощи украинским беженцам в Британии сменилась чувством стыда
Диетолог: тунец опасен для здоровья при регулярном употреблении
Грузинские наёмники могут лишиться гражданства за участие в военных действиях
Читатели Haber7: журнал Time должен был назвать Зеленского "марионеткой года"
Диетолог: капуста снижает риск онкологии благодаря аскорбигену
Yomiuri: сухопутные силы Японии заменят все боевые вертолёты на беспилотники
Полковник ВСУ: "Таганрог тоже будет украинским"

Офицер Марочко: иностранные наёмники отказываются ехать в район Артёмовска

Силовые структуры

Наёмные военнослужащие, участвующие в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), отказываются ехать на Артёмовское направление, следует из заявления офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Офицер Марочко: иностранные наёмники отказываются ехать в район Артёмовска

В интервью РИА Новости он отметил, что, согласно данным разведчиков, на этом участке линии боевого соприкосновения наблюдается очень сложная обстановка для украинских войск.

"Иностранные наёмники, которые подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район", — указал Марочко.

По его словам, киевскому режиму пришлось пойти на обман для переброски одного из подразделений с наёмниками под Артёмовск. Как пояснил офицер, представители военно-политического командования Украины сказали иностранцам, что они направляются в Днепропетровск охранять промышленное предприятие. Однако на самом деле наёмники оказались в населённом пункте Часов Яр на Артёмовском направлении, заключил представитель Народной милиции.

Ранее Марочко сообщил, что Киев ежедневно перебрасывает от 360 до 500 человек в Артёмовск для компенсации потерь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику

Командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев, получивший звание Героя России, рассказал о подлости, с которой действовала украинская снайперша.

Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Минобороны: военные ВС РФ заявили, что разгадали уловки бойцов ВСУ в СВО
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Последние материалы
Генштаб ВСУ пошёл на обман для доставки наёмников в Артёмовск
Университет Квинсленда: ношение медицинских масок делает человека глупее
DM: радость от помощи украинским беженцам в Британии сменилась чувством стыда
Диетолог: тунец опасен для здоровья при регулярном употреблении
Лоллипоп, Львиное сердце, Волшебная звезда — лилии, которые украсят ваш сад
Грузинские наёмники могут лишиться гражданства за участие в военных действиях
Читатели Haber7: журнал Time должен был назвать Зеленского "марионеткой года"
Офицер Марочко: иностранные наёмники отказываются ехать в район Артёмовска
Диетолог: капуста снижает риск онкологии благодаря аскорбигену
Yomiuri: сухопутные силы Японии заменят все боевые вертолёты на беспилотники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников