Офицер Марочко: иностранные наёмники отказываются ехать в район Артёмовска

Наёмные военнослужащие, участвующие в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), отказываются ехать на Артёмовское направление, следует из заявления офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В интервью РИА Новости он отметил, что, согласно данным разведчиков, на этом участке линии боевого соприкосновения наблюдается очень сложная обстановка для украинских войск.

"Иностранные наёмники, которые подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район", — указал Марочко.

По его словам, киевскому режиму пришлось пойти на обман для переброски одного из подразделений с наёмниками под Артёмовск. Как пояснил офицер, представители военно-политического командования Украины сказали иностранцам, что они направляются в Днепропетровск охранять промышленное предприятие. Однако на самом деле наёмники оказались в населённом пункте Часов Яр на Артёмовском направлении, заключил представитель Народной милиции.

Ранее Марочко сообщил, что Киев ежедневно перебрасывает от 360 до 500 человек в Артёмовск для компенсации потерь.