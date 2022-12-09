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WarGonzo: добровольцы отряда БАРС разбили ДРГ наёмников под Лисичанском

Силовые структуры

Иностранные наёмники, воюющие на стороне вооружённых сил Украины, попытались сегодня ночью совершить прорыв обороны российских военных под Лисичанском. Об этом сообщает военкор, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

Боевики пошли в атаку в количестве примерно до роты при поддержке двух танков со стороны Белогоровки. Однако наступление было отбито русскими войсками в составе добровольцев БАРС-6 при поддержке штурмовиков, которые своевременно обнаружили и уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Об активизации ВСУ по всей линии фронта и попытке прорыва в районе Водяного в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщал вчера также комбат батальона "Спарта" Артём Жога.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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