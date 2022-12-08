Жога: ВСУ активизировали действия по всей линии боевого соприкосновения

Вооружённые силы Украины (ВСУ) активизировали действия по всей линии боевого соприкосновения, российские военные ежедневно отбивают серьёзные атаки. Об этом написал в своём Telegram-канале командир батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога.

Он также поделился свежим случаем и выложил видео боя. Вплотную к позициям ВС РФ в районе села Водяного заехали 15 единиц техники украинской армии, включая боевые машины пехоты (БМП) и британские бронеавтомобили Mastiff.

Наступление было отбито вместе с батальоном "Сомали" и российскими военными, получился мини-боевик, добавил комбат "Спарты".