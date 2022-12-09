Россия может одержать победу в спецоперации на Украине в ближайшее время. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в интервью "Царьграду".
Он считает, что российская армия сильнее украинской. ВС РФ имеют преимущества в зоне боевых действий.
"Первая причина скорой победы — господство российской армии в воздухе. Вторая составляющая, которая позволит России одержать верх, — полное огневое превосходство на поле боя", — сказал эксперт.
Третьим преимуществом армии РФ является превосходство в тяжёлой бронетехнике, без которой наступление невозможно. Четвёртой причиной победы России Сивков назвал войска, имеющию хорошую боевую подготовку.
"И пятое — на сегодняшний момент мы имеем по численности паритет на театре военных действий с учётом собранных мобилизационных резервов", — резюмировал Сивков.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ продвинулись в районе Кременной, несмотря на погоду.
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