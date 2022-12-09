8 декабря войска Вооружённых сил РФ продолжили продвижение в районе Кременной, несмотря на плохую погоду. Об этом проинформировал Telegram-канал "Старше Эдды".
На дороге наблюдается сильная гололедица. Идёт ледяной дождь, небо облачное. Подразделения 20-й общевойсковой армии выбили формирования ВСУ с ряда позиций возле Кременной. После этого российские подразделения закрепились на занятых территориях, несмотря на то, что противник вёл ответный огонь.
Отмечается, что ранее на этом участке инициатива была у ВСУ. Даже небольшие продвижения русской армии помогут достичь более масштабных целей.
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