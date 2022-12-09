Зеленский удивил политологов прогнозом об окончании СВО на Украине в 2023 году

Президент России Владимир Путин предположил, что конфликт на Украине затянется, а Владимир Зеленский уверен, что спецоперация завершиться уже в следующем году.

"Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", — цитирует президента Украины Politico.

Также Путин заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, так как все риски в Москве понимают.

Российские политологи обескуражены высказываниями украинского президента. Так, Сергей Марков полагает, что подобные заявления Зеленского расходятся с реальностью и давать прогнозы сейчас невозможно.

"Зеленский сегодня — символ гибридного конфликта Запада с Россией. Ему важна цитируемость. Предположу, что он сидит со своими советниками и думает: что бы такого ещё сказать, чтобы повысить собственные рейтинги?", — сказал Марков "МК".

Политолог Евгений Минченко же оправдал слова Зеленского тем, что он пытается дать украинскому населению надежду.

"У людей накапливается усталость от девяти месяцев боевых действий. ВСУ несут большие потери. Своим заявлением Зеленский дарит людям надежду. Хотя на практике ничто не намекает на скорое окончание конфликта. Скорее всего, он затянется на несколько лет", — заключил Минченко.