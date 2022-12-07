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Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности второй волны частичной мобилизации в России.

По словам российского лидера, 150 тысяч человек из 300 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения спецоперации. И только половина из них непосредственно в боевых условиях, а остальные — на вторых-третьих рубежах. По сути, они выполняют роль территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

"Ещё 150 тысяч находятся на полигонах и в центрах подготовки, то есть не в группировке (СВО). В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла", — пояснил глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что появление результатов СВО может стать "длительным процессом".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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