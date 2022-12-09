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Подоляка: идут бои в соцсетях — якобы Киев получил разрешение США бомбить Крым

Силовые структуры

В социальных сетях идут бои — якобы Украина получила разрешение от Вашингтона бомбить Крым. Делается это для того, чтобы Киеву любой ценой показать свои победы. Даже в информационном поле.

Подоляка: идут бои в соцсетях — якобы Киев получил разрешение США бомбить Крым

Об этом сообщает журналист Юрий Подоляка.

Что касается фронта, что украинское командование скапливают войска на Сватовском направлении, чтобы блокировать ВС РФ. На Запорожском направлении артиллеристы России работают хорошо. Резервы ВСУ истощены, о полноценном наступлении им даже думать не приходится.

"Наши двигаются внутри Артёмовска и продавливают оборону противника. У ВСУ здесь слабо работает артиллерия. Также мы атакуем на Сватовском и Авдеевском направлениях, наступаем в районе Кременной и под Купянском. Российские военные успешно действуют по всему периметру, начиная Харьковом и заканчивая южными и западными окраинами Донецка", — отметил военный блогер.

Ранее он сообщал, что надо вернуть линию обороны по Осколу, взять под контроль Купянск и Лиман.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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