Генштаб ВСУ пошёл на обман для доставки наёмников в Артёмовск

Украинские военачальники пошли на обман, чтобы доставить подкрепления в Артёмовск.

Об этом сообщает Telegram-канал подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко.

Ввиду очень плохого положения дел для вооружённых формирований Украины в районе населенного пункта Артёмовск, иностранные наёмники, которые недавно подписали контракт начали под различными предлогами отказываться отправляться в данный район, отмечает эксперт.

"Украинское командование пошло на ухищрения и обман личного состава объявив, что они едут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий, но когда иностранцы вышли с автомобилей, обнаружили что находятся западнее Артёмовска, в населённом пункте Часов Яр", — подытожил Марочко.

Ранее он отмечал, что с начала текущих суток представительством ЛНР в СЦКК со стороны ВСУ зафиксирован обстрел в 06:30 по Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм.