Путин: "Я разочарован комментариями Меркель по минским соглашениям"

О своём разочаровании комментариями европейских лидеров по минским соглашениям заявил президент России Владимир Путин.

"Я разочарован комментариями Меркель по минским соглашениям", - отметил лидер страны на пресс-конференции по итогам встреч лидеров ЕАЭС.

Не ожидал это услышать от бывшего федерального канцлера. Оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять. Смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить её к боевым действиям. Может, и раньше надо было это все начинать. Мы думали, что сможем договориться в рамках мирных Минских соглашений, подытожил Путин.