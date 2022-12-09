О своём разочаровании комментариями европейских лидеров по минским соглашениям заявил президент России Владимир Путин.
"Я разочарован комментариями Меркель по минским соглашениям", - отметил лидер страны на пресс-конференции по итогам встреч лидеров ЕАЭС.
Не ожидал это услышать от бывшего федерального канцлера. Оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять. Смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить её к боевым действиям. Может, и раньше надо было это все начинать. Мы думали, что сможем договориться в рамках мирных Минских соглашений, подытожил Путин.
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