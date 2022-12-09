РФ обладает мощным оборонно-промышленным комплексом, который при необходимости можно перенаправить на военные рельсы. И Запад понял это после ракетных ударов по энергообъектам Украины. Такой точкой зрения поделился военный эксперт Александр Хроленко.
Обозреватель отметил, что обломки российских ракет свидетельствовали о том, что они были произведены совсем недавно — в июле-сентябре.
"Идет постоянное пополнение высокотехнологичного оружия. Это не какие-то старинные залежи с советских времен. Все идет с колес и сразу вступает в бой. Так что Дмитрий Медведев совершенно прав, когда говорит, что наши арсеналы — велики и неисчерпаемы", — сказал Хроленко в разговоре с "Украиной.ру".
По словам эксперта, Польша и Украина пытаются вести подсчёт разных видов российского вооружения, однако это бесполезное занятие, потому что его запасы пополняются регулярно.
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