Хроленко: запасы российских ракет и танков постоянно пополняются

РФ обладает мощным оборонно-промышленным комплексом, который при необходимости можно перенаправить на военные рельсы. И Запад понял это после ракетных ударов по энергообъектам Украины. Такой точкой зрения поделился военный эксперт Александр Хроленко.

Обозреватель отметил, что обломки российских ракет свидетельствовали о том, что они были произведены совсем недавно — в июле-сентябре.

"Идет постоянное пополнение высокотехнологичного оружия. Это не какие-то старинные залежи с советских времен. Все идет с колес и сразу вступает в бой. Так что Дмитрий Медведев совершенно прав, когда говорит, что наши арсеналы — велики и неисчерпаемы", — сказал Хроленко в разговоре с "Украиной.ру".

По словам эксперта, Польша и Украина пытаются вести подсчёт разных видов российского вооружения, однако это бесполезное занятие, потому что его запасы пополняются регулярно.