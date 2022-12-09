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Генштаб ВСУ: ВС РФ улучшают своё тактическое положение под Лиманом и Авдеевкой

Силовые структуры

В вечерней сводке Генштаба ВСУ значится информация о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Сообщается, что российская армия штурмует позиции противника в Донбассе, уничтожает ВСУ у Сватово и Кременной, а также концентрирует силы на Артёмовском направлении, где враг несёт серьёзные потери.

Кроме того, ВС РФ улучшают своё тактическое положение на Авдеевском и Краснолиманском направлениях, совершенствуют свои рубежи и позиции.

"На Лиманском направлении ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Грековки, Невского и Червонопоповки в ЛНР и Торского и Григоровки в ДНР", — информирует Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска совместно с союзными силами нанесли девять авиаударов и четыре ракетных удара по противнику. Угроза ракетных атак по энергоструктуре Украины сохраняется.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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