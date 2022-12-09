Офицер ЛНР Фёдор Сергеев назвал катастрофу у Артёмовска последним рывком ВСУ

Военкоры говорят о подготовке российских войск на Луганском направлении. Что происходит на данном участке боевого соприкосновения рассказал офицер НМ ЛНР Фёдор Сергеев.

Планы российской армии и союзных сил он раскрывать, естественно, не стал, но отметил, что уже через несколько дней все всё узнают. На данный момент на фронте существенных изменений не наблюдается, противник пытается атаковать, но всё безуспешно, отметил офицер.

"Неся потери в виде убитых и раненых, противник откатывается на исходные позиции, с которых начинал наступательную операцию", — цитирует Сергеева "МК".

ВС Украины несут серьёзные потери возле Артёмовска (Бахмут), однако противник продолжает сопротивляться. В регион уже две недели идёт переброска всех свободных сил украинских подразделений. Несмотря на это, в "артёмовской мясорубке" убитые исчисляются сотнями в день, цифра доходит до тысячи, сообщает офицер ЛНР.

"Создаётся ощущение, что это уже последние рывки перед тем, как украинская сторона просто будет вынуждена отойти для того, чтобы группировка, которая стоит на этом направлении, не была полностью уничтожена нашими силами", — констатирует Сергеев.