Военный эксперт Дандыкин указал на уникальность ракетного корабля "Наро-Фоминск"

Носитель крылатых ракет "Оникс" и "Калибр" корабль "Наро-Фоминск" спущен на воду. Уже в 2023 году он пополнит Балтийский флот. Военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об уникальности малого ракетного корабля.

Известно, что "Наро-Фоминск" является проектом "Буян М", корабли которого отлично себя зарекомендовали.

"В Европе 12 таких кораблей, они могут работать на мелководье. У них на вооружении — ракеты "Калибр" и "Оникс". Они могут стрелять на большое расстояние — до 1,5 тысяч километров. Этими ракетами уже стрелялся с Каспия по боевикам запрещённой организации в Сирии", — отметил Дандыкин в беседе с Радио 1.

Для закрытых морей такого рода малые корабли подходят идеальным образом, а технология "стелс" делает его частично невидимым для противника, сообщает эксперт.