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Подтверждено уничтожение первой украинской РСЗО БМ-27 “Буревий”

Силовые структуры

Российские войска уничтожили первую подтвержденную реактивную систему залпового огня БМ-27 "Буревий”.

Видео, якобы снятое в Харьковской области, обнародовали сами боевики ВСУ, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Это 220-мм РСЗО БМ-27 "Ураган”, установленная на шасси T815-7T3RC1 Tatra (Чехия) с колесной формулой 8х8 и бронированным отсеком.

У вооружения установлена цифровая система управления огнем, которая даёт возможность использовать новые ракеты "Тайфун” с дальностью поражения цели до 65 километров.

О количестве данных систем на вооружении ВСУ пока не сообщается.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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