Российские войска уничтожили первую подтвержденную реактивную систему залпового огня БМ-27 "Буревий”.
Видео, якобы снятое в Харьковской области, обнародовали сами боевики ВСУ, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Это 220-мм РСЗО БМ-27 "Ураган”, установленная на шасси T815-7T3RC1 Tatra (Чехия) с колесной формулой 8х8 и бронированным отсеком.
У вооружения установлена цифровая система управления огнем, которая даёт возможность использовать новые ракеты "Тайфун” с дальностью поражения цели до 65 километров.
О количестве данных систем на вооружении ВСУ пока не сообщается.
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