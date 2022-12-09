Воздушная тревога объявлена над Украиной

Воздушная тревога объявлена над многими регионами Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отмечает, что сирены "воют" в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. В центре и на востоке Украины объявлена воздушная тревога, позже подтвердили украинские СМИ.

О взрывах пока не сообщается.

А президент Незалежной Владимир Зеленский в вечернем обращении из бункера уже отметил, что наиболее тяжёлая ситуация для ВСУ сейчас складывается в Артёмовске, который практически уничтожен, Соледаре, Марьинке и Кременной.