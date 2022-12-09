Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом

У Херсона ВС РФ взяли стратегически важный остров. Сделали это арктические пехотинцы, спецназ и "барсы".

Об этом со ссылкой на Арестовича пишет издание "Русская Весна".

Издание сообщает, что украинский пропагандист неожиданно заявил, что армия России в устье Днепра высадила десант на стратегически важный Большой Потемкинский остров, контролирующий устье Днепра и находящийся у самого Херсона.

"Они высадили туда свое сводное подразделение, спецназа "мобиков" и бригады, и радостно пытаются контролировать устье Днепра", — цитирует портал советника ОПУ.

Украинские СМИ уточняют, что остров заняли силы 25-го отдельного полка спецназа ГРУ, 80-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота) и рота подразделения "БАРС" (российские добровольцы).

Высадка произошла на южном берегу острова со стороны. Сейчас под контролем РФ юг и юго-восточная часть острова. ВС РФ продвигаются дальше по острову до выхода на его север.