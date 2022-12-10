Институт изучения войны ISW: российские войска, возможно, начали окружать Херсон

Российская армия, с большой долей вероятности, приступила к окружению Херсона и уже заняла позиции на острове к западу от города, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Также эксперты из США отметили, что ВС РФ продолжают успешные наступательные действия на Артёмовском и Андреевском направлениях.

"Российские войска установили оборонительные рубежи в районе Сватово и провели наземные атаки в районе Кременной", — гласит ежедневная сводка ISW о ходе спецоперации.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР рассказал, что для поднятия боевого духа украинских солдат командование ВСУ направило в артёмовский укрепрайон женщин с "пониженной социальной ответственностью".