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Литовкин: ВСУ могут пойти в наступление ещё до нового года по всем направлениям

Силовые структуры

Военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин считает, что украинские боевики ещё до наступления нового года могут пойти в атаку по нескольким направлениям с целью переломить ситуацию на фронте в свою сторону.

Литовкин: ВСУ могут пойти в наступление ещё до нового года по всем направлениям

По словам эксперта, в зоне интересов киевского режима находятся Запорожская атомная электростанция и Каховская гидроэлектростанция, а также Донецкое направление.

"Есть Запорожская АЭС, которую Украина мечтает вернуть себе. Есть Донецкое направление, потому что там украинские силы имеют возможность обстреливать Донецк и близрасположенные мирные города ДНР. Не исключено наступление на Херсонском направлении. Там расположена Каховская ГЭС, которую Украине хотелось бы иметь в своем подчинении", — приводит его слова "Московский комсомолец".

Однако Литовкин убеждён, что наступления украинских нацистов не увенчаются успехом, потому как у армии России достаточно сил, чтобы отбить любые их попытки.

"Президент заявлял о 75 тысячах мобилизованных, которые уже находятся на передней линии, есть ещё 75 тысяч на второй и на третьей. Есть также 150 тысяч, которые проходят тренировки и слаживание на полигонах", — заключил он.

Ранее эксперт заявил, что западное оружие на Украине нужно уничтожать всеми способами.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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