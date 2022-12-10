Литовкин: ВСУ могут пойти в наступление ещё до нового года по всем направлениям

Военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин считает, что украинские боевики ещё до наступления нового года могут пойти в атаку по нескольким направлениям с целью переломить ситуацию на фронте в свою сторону.

По словам эксперта, в зоне интересов киевского режима находятся Запорожская атомная электростанция и Каховская гидроэлектростанция, а также Донецкое направление.

"Есть Запорожская АЭС, которую Украина мечтает вернуть себе. Есть Донецкое направление, потому что там украинские силы имеют возможность обстреливать Донецк и близрасположенные мирные города ДНР. Не исключено наступление на Херсонском направлении. Там расположена Каховская ГЭС, которую Украине хотелось бы иметь в своем подчинении", — приводит его слова "Московский комсомолец".

Однако Литовкин убеждён, что наступления украинских нацистов не увенчаются успехом, потому как у армии России достаточно сил, чтобы отбить любые их попытки.

"Президент заявлял о 75 тысячах мобилизованных, которые уже находятся на передней линии, есть ещё 75 тысяч на второй и на третьей. Есть также 150 тысяч, которые проходят тренировки и слаживание на полигонах", — заключил он.

Ранее эксперт заявил, что западное оружие на Украине нужно уничтожать всеми способами.