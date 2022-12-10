Кашеварова призвала отменить концерты и праздники: "Люди хрен без соли доедают"

Журналистка Анастасия Кашеварова опубликовала письмо матери мобилизованного, которая жалуется на то, что из-за кредитов сына её "съедают" банки.

Женщина рассказала, что пока не дождалась обещанных сыну выплат, который участвует в СВО.

"У меня сынок находится там за лентой. Пошёл по контракту ещё в октябре, а выплат так и нету", — гласит текст письма матери мобилизованного.

Она посетовала на то, что ей нечем заплатить кредит, а сына, по её словам, даже в штат не зачислили.

Кашеварова прокомментировала такое положение дел.

"Очень много таких писем приходит. Выплат нет. Банки мучают людей", — написала журналистка в своём микроблоге.

Представительница СМИ посоветовала переживать не за Пушкина и не за Суворова, а за живых людей, которым в данный момент требуется помощь.

"Не время концертов, не время праздников, не время дорогостоящих приемов, когда люди хрен без соли доедают. Когда СВО объявлено, а люди воюют за свои кровные", — отметила Кашеварова.

Ранее Анастасия Кашеварова рассказала, почему раненым на СВО трудно получить выплаты.