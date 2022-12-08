Кашеварова заступилась за мобилизованных: ранило тебя — докажи, где справка

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются мобилизованные на фронтах.

Кашеварова пожаловалась на качество учёта бойцов.

"Числится в Валуйках, а сам находится на передовой. Про какие боевые выплаты можно говорить? Ранило тебя — докажи, что там ранило, где справка с места происшествия — никаких выплат тебе", — написала журналистка в своём микроблоге.

Она считает, что причина такого положения дел кроется в неполноте информации и стрессе.

"Шарлатаны как раз и плодятся под гнетом контроля, нежели на воле", — выразила своё мнение Кашеварова.

Ранее Анастасия Кашеварова задалась вопросом, почему армия РФ выбирает своей целью ТЭЦ, а не мосты и не железнодорожные пути.