Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются мобилизованные на фронтах.
Кашеварова пожаловалась на качество учёта бойцов.
"Числится в Валуйках, а сам находится на передовой. Про какие боевые выплаты можно говорить? Ранило тебя — докажи, что там ранило, где справка с места происшествия — никаких выплат тебе", — написала журналистка в своём микроблоге.
Она считает, что причина такого положения дел кроется в неполноте информации и стрессе.
"Шарлатаны как раз и плодятся под гнетом контроля, нежели на воле", — выразила своё мнение Кашеварова.
Ранее Анастасия Кашеварова задалась вопросом, почему армия РФ выбирает своей целью ТЭЦ, а не мосты и не железнодорожные пути.
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