РВ: войска ВС РФ ведут бои на окраинах Артёмовска, уничтожая позиции ВСУ

Союзные войска продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. На окраинах Артёмовска идут ожесточённые бои. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео с мест событий. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал его.

Он отметил, что постепенно боевые действия смещаются к окраинам города, но без взятия Опытного полноценного штурма Артёмовска можно не ждать. Это будет слишком затратно для войск ВС РФ.

"Исходя из действий нашего командования ставка делается на развитие обходного движения с юга через Курдюмовку и Клещеевку, а также продвижения к северу от Артёмовска на Соледарском направлении", — отметил Рожин.

Эксперт сообщил, что бои за Подгородное и взятие Яковлевки ухудшили ситуацию для ВСУ к северу от города, а контратаки не привели к стабилизации. Поэтому часть резервов пришлось перебросить и к Соледару.