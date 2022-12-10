Расчёт РСЗО "Град" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Стало известно об очередном успехе русской армии.

Как сообщают РИА Новости, ВС РФ расчётом установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожили опорный пункт военных ВСУ на Запорожском направлении.

"Нам поставлена задача по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчёты все выполняли скоординировано и точно. Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены…" — сказал журналистам командир расчёта РСЗО БМ-21 "Град.

Ранее сообщалось о ликвидации редкой украинской РСЗО "Буревий".