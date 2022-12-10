Леонков: Запад с помощью ультиматумов навязывает России "Минск-3"

Всё чаще появляются заголовки в СМИ о вероятности прямого столкновения НАТО с Россией, но Запад не желает этого и пытается избежать. Последнее заявление Вашингтона об отказе призывов к Киеву не наносить удары по российским территориям и вовсе вызвало ажиотаж. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что подобные решения Запада не случайны.

"Запад говорит России: или вы останавливаетесь на нынешних позициях, и мы садимся за стол переговоров, или мы не сдерживаем Украину от обстрелов территории России, и возникает риск прямого столкновения с НАТО", — отметил он в беседе с газетой "Взгляд".

Происходит это для того, что украинская армия смогла пережить зиму, наращивая силы к весне, когда можно будет начать боевые действия с новым натиском.

"По сути, нам навязывается "Минск-3". Как нам надо реагировать? Продолжением спецоперации", — говорит Леонков.