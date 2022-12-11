Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками. Говорили они предположительно с польским либо словацким акцентом. Один из российских военных рассказал, как произошла встреча.
"Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — рассказал он РИА Новости.
После этого бойцы запросили у двигавшейся группы пароль, чтобы определить, какое это подразделение, на что в ответ услышали: "Русские сдавайся!".
Военные РФ предложили наёмникам сдаться в плен, а потом открыли по ним огонь.
"Послали их… Русские не сдаются", — заключил российский солдат.
Ранее сообщалось, что троих иностранных наёмников отправили из Харькова грузом 200 в Польшу и США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявления бывшего канцлера Германии драматично меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, заявил Вучич.