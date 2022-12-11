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Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Силовые структуры

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками. Говорили они предположительно с польским либо словацким акцентом. Один из российских военных рассказал, как произошла встреча.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

"Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", — рассказал он РИА Новости.

После этого бойцы запросили у двигавшейся группы пароль, чтобы определить, какое это подразделение, на что в ответ услышали: "Русские сдавайся!".

Военные РФ предложили наёмникам сдаться в плен, а потом открыли по ним огонь.

"Послали их… Русские не сдаются", — заключил российский солдат.

Ранее сообщалось, что троих иностранных наёмников отправили из Харькова грузом 200 в Польшу и США.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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