Минобороны: ВС РФ сбили пять РСЗО HIMARS и два снаряда РСЗО "Ураган" ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 11 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.

Минобороны заявило, что армия России с помощью средств противовоздушной обороны за сутки сбила пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Алмазное ДНР и города Мелитополь, а также два снаряда РСЗО "Ураган" в районе Нового Запорожской области.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении.