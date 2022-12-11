Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 11 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.
Минобороны заявило, что армия России с помощью средств противовоздушной обороны за сутки сбила пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Алмазное ДНР и города Мелитополь, а также два снаряда РСЗО "Ураган" в районе Нового Запорожской области.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении.
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