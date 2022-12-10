Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Министерство обороны России представило "свежую" сводку новостей на 10 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

Российские войска наступают на Краснолиманском направлении и выходят на более выгодные рубежи.

"Огнём артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — докладывает МО РФ.

Также ведомство проинформировало об уничтожении 60 военных ВСУ и наёмников, боевой машины пехоты и двух бронеавтомобилей.