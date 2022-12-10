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Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Министерство обороны России представило "свежую" сводку новостей на 10 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

Российские войска наступают на Краснолиманском направлении и выходят на более выгодные рубежи.

"Огнём артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — докладывает МО РФ.

Также ведомство проинформировало об уничтожении 60 военных ВСУ и наёмников, боевой машины пехоты и двух бронеавтомобилей.

 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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