Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Министерство обороны России представило "свежую" сводку новостей на 10 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.
Российские войска наступают на Краснолиманском направлении и выходят на более выгодные рубежи.
"Огнём артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — докладывает МО РФ.
Также ведомство проинформировало об уничтожении 60 военных ВСУ и наёмников, боевой машины пехоты и двух бронеавтомобилей.
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