Воздушная тревога объявлена на половине Украины

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога объявлена.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также снова воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях Украины.

Напомним, 10 октября ВС РФ нанесли первый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Основной целью была выбрана распределительная сеть, а не объекты генерации. На подстанциях выводились из строя трехфазные автотрансформаторы 330/110 кВ и однофазные автотрансформаторы 750/330 кВ.