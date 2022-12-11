В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога объявлена.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также снова воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях Украины.
Напомним, 10 октября ВС РФ нанесли первый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Основной целью была выбрана распределительная сеть, а не объекты генерации. На подстанциях выводились из строя трехфазные автотрансформаторы 330/110 кВ и однофазные автотрансформаторы 750/330 кВ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.