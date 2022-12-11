Русская армия штурмует позиции ВСУ в Донбассе и наносит огневое поражение ВСУ у Кременной и Сватово.
Это было главным в сводке генерального штаба Украины.
На Лиманском и Купянском направлениях велись артдуэли в районах населенных пунктов Кисловка, Песчаное, Берестов в Харьковской области; Терны в ДНР и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка и Диброва в ЛНР.
Российская армия вела штурмовые действия у Новоселовского, Андреевки, Червонопоповки, Серебрянского и Белогоровки в ЛНР и Верхнекаменского, Соледара, Бахмутского и Артёмовска в ДНР.
Армия РФ нанесла три ракетных и 17 авиаударов, а также совершили свыше 60 обстрелов из РСЗО. Сохраняется угроза ударов по объектам энергосистемы и критической инфраструктуре по всей украинской территории, подытожили в ГШ ВСУ.
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