Генштаб ВСУ: армия России штурмует ВСУ у Кременной и Сватово

Русская армия штурмует позиции ВСУ в Донбассе и наносит огневое поражение ВСУ у Кременной и Сватово.

Это было главным в сводке генерального штаба Украины.

На Лиманском и Купянском направлениях велись артдуэли в районах населенных пунктов Кисловка, Песчаное, Берестов в Харьковской области; Терны в ДНР и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка и Диброва в ЛНР.

Российская армия вела штурмовые действия у Новоселовского, Андреевки, Червонопоповки, Серебрянского и Белогоровки в ЛНР и Верхнекаменского, Соледара, Бахмутского и Артёмовска в ДНР.

Армия РФ нанесла три ракетных и 17 авиаударов, а также совершили свыше 60 обстрелов из РСЗО. Сохраняется угроза ударов по объектам энергосистемы и критической инфраструктуре по всей украинской территории, подытожили в ГШ ВСУ.