Герой России Клупов: современным солдат может грозить "дронобоязнь"

Беспилотные летательные аппараты плотно входят в военную инфраструктуру и могут развить у современных солдат "дронобоязнь", заявил полковник, ветеран военной разведки, герой России Рустем Клупов.

По его словам, БПЛА модернизируют с огромной скоростью и на дроны в скором времени могут установить ракеты, пушки и прочие поражающие оружия.

"Завтра на них поставят пулемёты, пушки и ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", и они уже будут полноценными поражающими элементами воздушного нападения, — цитирует полковника SM.News. — Уже сейчас надо думать, как защищать мелкие тактические подразделения. Как было в 41-м году — "танкобоязнь" может наступить "дронобоязнь".

Клупов подчеркнул, что ВС России успешно борются с вражескими БПЛА при помощи эффективной работы ПВО.