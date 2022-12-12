Военный РФ: сбитых в зоне СВО пилотов забирают на базу "по первому свистку"

Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации Воздушно-космических сил РФ рассказал, как организовано спасение пилотов, сбитых в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В интервью РИА Новости он отметил, что поисково-спасательная группа постоянно контролирует передвижение ударных вертолётов. Её главная задача — искать и эвакуировать сбитых лётчиков, уточнил военнослужащий.

Как пояснил боец, спасатели всегда придут на помощь пилотам, если во время выполнения боевых задач с ними что-то произойдёт.

"Мы по первому "свистку" летим, забираем лётчиков и на базу", — сказал военный.

Кроме того, он добавил, что поисково-спасательная служба нередко эвакуирует российских солдат, которые получили ранения на передовых позициях.

При этом собеседник агентства подчеркнул: спасателям приходится выполнять работу на фоне опасных условий, ведь иногда они забирают военных прямо с мест ведения боёв.