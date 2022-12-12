Офицер 54-й бригады Вооружённых сил Украины Александр Афанасьев заявил, что успех российских военных под Артёмовском принесла тактика штурмовых групп, которую использовали украинские националисты.
"Причины этого результата — банально они начали использовать тактику ВСУ. Они перестали использовать массу бронетехники, перешли на штурмовые группы. Нанесение огневого поражения без артиллерийской подготовки. И это внесло свои коррективы", — сказал он в интервью украинскому изданию "Новое время".
По словам военного, тактика ночного боя, выдвижение штурмовых групп армии России вызывает панику среди украинских боевиков, поэтому они вынуждены отступать на один-два километра для того, чтобы перегруппироваться.
Ранее сообщалось, что армия России продолжает выполнять поставленные операции в рамках специальной военной операции на Артёмовском направлении. Бойцы ВС РФ штурмуют окраины Артёмовска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.