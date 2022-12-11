Кручинин: российские военные и "музыканты" продолжают штурм окраин Артёмовска

Армия России продолжает выполнять поставленные операции в рамках специальной военной операции на Артёмовском направлении. Бойцы ВС РФ штурмуют окраины Артёмовска. Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин побывал на переднем края и рассказал, как обстоят дела на линии фронта.

"Идёт мощный накат на город Артёмовск. Наши десантники бьют артиллерией. Затем заходят штурмовые группы. Бои не прекращаются ни на секунду. Здесь самое пекло Донбасса. Националисты, не считаясь с огромными потерями, пытаются удержать город. Бои идут свирепые", — отметил он.

Стоит отметить, что Артёмовск — один из самых стратегически важных точек на карте спецоперации. Взятие его под контроль откроет российским военным дорогу на Славянск и Краматорск.

"Кто контролирует Артёмовск, тот контролируют весь восточный Донбасс", — говорят бойцы ВДВ РФ.

За сутки реактивщики выпускают порядка 200 снарядов с одной установки. Кроме того, в боях активно участвую танковые войска и авиация.

Ранее сообщалось, что мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ.