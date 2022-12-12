Комбат 93-й бригады ВСУ Бухала остался инвалидом после боя под Артёмовском

Командир батальона 93-й бригады ВСУ Дмитро Бухала получил тяжёлые ранения во время боевых действий под Артёмовском, из-за которых остался инвалидом. Президент Украины Владимир Зеленский лично наградил комбата. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

Также военкоры отметили, что командование ВСУ приняло решение вывести 93-ю бригаду с данного направления.

"Если уж командиры батальонов превращаются в калек, то несложно представить, что происходит с рядовыми ВСУшниками", — заявили корреспонденты.