Командир батальона 93-й бригады ВСУ Дмитро Бухала получил тяжёлые ранения во время боевых действий под Артёмовском, из-за которых остался инвалидом. Президент Украины Владимир Зеленский лично наградил комбата. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".
Также военкоры отметили, что командование ВСУ приняло решение вывести 93-ю бригаду с данного направления.
"Если уж командиры батальонов превращаются в калек, то несложно представить, что происходит с рядовыми ВСУшниками", — заявили корреспонденты.
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